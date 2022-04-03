شركة "زد" تقيم مزاداً عقارياً لطرح مجموعة من الاراضي الخام السكنية والزراعية بالمدينة المنورة

يشرف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، على المزاد العلني الذي تقيمه شركة "زد" للمزادات العقارية، لطرح مجموعة من القطع الخام السكنية والزراعية بالمدينة المنورة.
وينطلق مزاد "مستقبل طيبة"، يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022، الساعة العاشرة مساءً، بقاعة لو مريديان المدينة، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بالفرص العقارية المميزة.
وحول هذا المزاد، أشاد الأستاذ ناصر بن عبدالله الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "زد" للمزادات العقارية، بالتعاون المميز بين مركز الإسناد والتصفية وشركة "زد" للمزادات؛ لإقامة هذا المزاد الاستثنائي.
وأضاف "الناصر": "يتميز هذا المزاد بطرح نخبة من العقارات الاستثمارية الملائمة للفكر العقاري الحديث في السوق العقاري، ولتوجهات كبار المستثمرين".
هذا وتستعد شركة "زد" للمزادات خلال الأيام القليلة القادمة، لطرح فرص عقارية استثنائية فاخرة في المدينة المنورة.