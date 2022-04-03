شركة "زد" تقيم مزاداً عقارياً لطرح مجموعة من الاراضي الخام السكنية والزراعية بالمدينة المنورة

وينطلق مزاد "مستقبل طيبة"، يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل 2022، الساعة العاشرة مساءً، بقاعة لو مريديان المدينة، بحضور نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بالفرص العقارية المميزة.