شركة سمسا تستحوذ على عدة شركات في القارة الأفريقية

سمسا هي الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة والشركة السعودية الأولى في الانطلاق نحو الأسواق العالمية. ومنذ بداية أعمالها قد دأبت على توسيع نطاق خدماتها لتصبح الشريك المثالي في مجال الخدمات اللوجستية للعديد من الشركات المرموقة. يدعم ذلك حصول سمسا على العديد من شهادات الجودة لضمان تقديم مستويات أداء متميزة، وكذلك فقد تم اختيار الشركة مرات عديدة كواحدة من الشركات التي تتمتع بأفضل بيئة عمل.