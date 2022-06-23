شركة سمسا تستحوذ على عدة شركات في القارة الأفريقية

تماشياً مع خطة سمسا الاستراتيجية للتوسع الدولي واستقطاب أحدث الخبرات والتكنولوجيا العالمية للأسواق السعودية والخليجية، استحوذت شركة سمسا على عدة شركات لوجستية (NAMLOG Group) مكونة من خمس شركات متواجدة في ثلاثة دول (جنوب إفريقيا، وناميبيا، وبوتسوانا) مما سيساهم في رفع القدرة التنافسية للشركة على المستوى العالمي والذي بدوره سيخدم التجارة بين المملكة العربية السعودية ودولة جنوب إفريقيا والتي بلغت أكثر من 18مليار ريال سعودي لعام 2021م.
وتعد تلك المجموعة من أهم الشركات الرائدة في مجال النقل والخدمات اللوجستية المتخصصة في جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها ، وتخدم عدد من الشركات العالمية في قطاعات أساسية كقطاع التعدين والمركبات والسلع الاستهلاكية.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستحواذ سيساهم في دعم نهضة وتطور صناعة الخدمات اللوجستية الذي يشكل ركن أساسي من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها وموقعها الجغرافي لتكون منصة لوجستية رائدة تدعم التبادل التجاري بين الشرق والغرب بأفضل الخدمات اللوجستية.
سمسا هي الشركة الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة والشركة السعودية الأولى في الانطلاق نحو الأسواق العالمية. ومنذ بداية أعمالها قد دأبت على توسيع نطاق خدماتها لتصبح الشريك المثالي في مجال الخدمات اللوجستية للعديد من الشركات المرموقة. يدعم ذلك حصول سمسا على العديد من شهادات الجودة لضمان تقديم مستويات أداء متميزة، وكذلك فقد تم اختيار الشركة مرات عديدة كواحدة من الشركات التي تتمتع بأفضل بيئة عمل.