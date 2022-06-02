شركة عبدالله العثيم للاستثمار تعرض 80 فرصة تدريبية للشباب السعودي

وثمن عايد بن صالح المسعر المدير التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة شركة العثيم للاستثمار الجهود التي تقوم بها مؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير المزيد من فرص التدريب والتوظيف للشباب السعودي, والاهتمام بتطوير المهارات والمخرجات الوطنية, ورفع قابليتهم للتوظيف بعد إكمال التدريب في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم . مشيرًا في هذا الصدد إلى الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العثيم للاستثمار وتوجيهات مجلس الإدارة والاهتمام الذي يبذله الرئيس التنفيذي الأستاذ مشعل بن إبراهيم بن عميرة لمواكبة جهود الدولة في التوطين واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في كل شركاتها في مختلف المجالات والتخصصات وتوفير كافة المعينات التي تساعد في تطوير المهارات, وتعزيز مفهوم المهنية والاحتراف الوظيفي لدى طالب العمل.