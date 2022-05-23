شركة "عقاريون" تطرح مجموعة مميزة من الأراضي للمزاد العلني بمخطط ولي العهد 5 بمكة.. والإفراغ فوري

تطرح شركة عقاريون، بالتعاون مع مجموعة بندر الحمود للمزادات العقارية، قطع أراضٍ مميزة وفريدة في مخطط ولي العهد (5) بمكة المكرمة.
ويعتبر المخطط واعداً للاستثمار والسكن ويسمح فيه بتعدد الأدوار (مواقف+3 ونصف)، وهو قريب من الحرم المكي الشريف والمنشآت الحكومية والمراكز التجارية، ويعد فرصة استثمارية مميزة للمطور العقاري، إضافة إلى أنه يحتضن المستشفى السعودي الألماني بجواره كافة الخدمات التعليمية (كلية نياجرا للبنات - الكلية التقنية للأولاد - المعهد الثانوي الصناعي).
ويقع مخطط ولي العهد 5 على تقاطع طريقي إبراهيم الخليل والدائري الخامس، وهو مخطط معتمد اعتماداً نهائياً من قبل أمانة العاصمة المقدسة.
وتمتاز القطع بأنها في المربع الذهبي للمخطط وقريبة من الخدمات والمدارس ومغطى بشبكة الجيل الخامس لكل مزودي الاتصالات.
وحددت الشركة المزاد العلني الحضوري والإلكتروني لبيع مجموعة قطع مميزة وفريدة في مخطط ولي العهد 5 بمكة المكرمة؛ لمدة يومين، هما؛ الأحد الموافق 28/ 10/ 1443هـ ويوم الإثنين الموافق 29/ 10/ 1443هـ، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، بفندق هوليدي إن العزيزية - مكة المكرمة - والإفراغ فوري وإلكتروني.