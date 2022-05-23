شركة "عقاريون" تطرح مجموعة مميزة من الأراضي للمزاد العلني بمخطط ولي العهد 5 بمكة.. والإفراغ فوري

ويعتبر المخطط واعداً للاستثمار والسكن ويسمح فيه بتعدد الأدوار (مواقف+3 ونصف)، وهو قريب من الحرم المكي الشريف والمنشآت الحكومية والمراكز التجارية، ويعد فرصة استثمارية مميزة للمطور العقاري، إضافة إلى أنه يحتضن المستشفى السعودي الألماني بجواره كافة الخدمات التعليمية (كلية نياجرا للبنات - الكلية التقنية للأولاد - المعهد الثانوي الصناعي).