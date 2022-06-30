شركة مطوفي حجاج الدول العربية تطلق برنامج "وحدة الاستعداد المسبق"

وحول آلية عمل البرنامج، بيّن المشرف على إدارة الاستقبال، أنها تتكون من مرحلتين الأولى من خلال استلام مواعيد الرحلات من مكاتب شؤون الحجاج عبر المسار الإلكتروني، وفي المرحلة الثانية يتم تحليل البيانات وتوزيعها على مراكز الخدمة الميدانية ومراكز الاستقبال في مكة المكرمة قبل 72 ساعة ليكونوا على أهبة الاستعداد في حال وصول الحافلات المقلة للحجاج.