شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تعتمد 83 مسكنًا لحجاجها في مكة

اعتمدت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، 83 مسكنًا لسكن حجاجها في مكة المكرمة، بعد التأكد من توفر الاشتراطات اللازمة، والمستندة إلى المعايير الموضوعة من قِبَل جهات الاختصاص، استبعدت 30 مسكنًا غابت عنها المعايير المطلوبة؛ ليصبح عدد المساكن التي خضعت لاختبارات الجاهزية 113 مسكنًا لحجاج الشركة الذين وصل عددهم حتى مساء أمس إلى 68161 حاجًّا وحاجة، وصل منهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة 23291 حاجًّا وحاجة.