شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تنظّم ورشة "الاستجابة لحالات الطوارئ"

وحدّدت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الورشة عدداً من المحاور المهمة لتلافي الحرائق في سكن الحجاج، تضمنت المراقبة والمتابعة المستمرة، ومنع التخزين العشوائي، والحد من الأعطال، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، ومنع العبث بوسائل السلامة، داعيةً للحرص على منع الافتراش أمام مخارج الطوارئ.