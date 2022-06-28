شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا تنظّم ورشة "الاستجابة لحالات الطوارئ"

نظّمت شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني، اليوم، ورشة عمل بعنوان "الاستجابة لحالات الطوارئ في موسم الحج"، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة عدنان مندورة، وعددٍ من أعضاء المجلس، وضباط الدفاع المدني، وذلك بمقر الشركة بمكة المكرّمة.
وحدّدت المديرية العامة للدفاع المدني خلال الورشة عدداً من المحاور المهمة لتلافي الحرائق في سكن الحجاج، تضمنت المراقبة والمتابعة المستمرة، ومنع التخزين العشوائي، والحد من الأعطال، مع الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية، ومنع العبث بوسائل السلامة، داعيةً للحرص على منع الافتراش أمام مخارج الطوارئ.
وتناولت كذلك مسؤوليات المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي، ومسؤوليات كل قسم، ووضع الخطط وتنفيذها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك خطط الإخلاء وطرق الإنقاذ، ومهام مسؤول السلامة الأول في معرفة عدد الحجاج وعدد الموظفين والآليات بشكلٍ دقيق.