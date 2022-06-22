شركة هنقرستيشن تحتفل بمرور عشر سنوات على إطلاق خدماتها في المملكة

تعد رحلة شركة هنقرستيشن في قطاع توصيل الطلبات من الرحلات المليئة بالتحديات، كون التطبيق هو الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الشركة خدماتها منذ عام 2012 قبل 10 سنوات في فترة كان القطاع فيه مستجد و لم تحدد فيه التشريعات والسياسات والمرجعية الحكومية، ولم تكن البيئة مهيأة لنشاطات تقنية مشابهة بل كانت مليئة بصعوبات تواجه القطاع ككل، كالتواصل بين العميل والمطعم، ومحدودية الخيارات، وتأخر عملية وصول الطلب، وعدم وجود طريقة واضحة لاستعراض ما يقدمه المطعم من وجبات، والعديد من المشاكل والصعوبات التي ساهمت الشركة في حلها وتمهيد الطريق لغيرها، واليوم تصل خدمات الشركة إلى أكثر من 100 مدينة وقرية حول مناطق المملكة، ليمتد نجاحها خليجياً وعالمياً.