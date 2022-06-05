شركة DMS تجذب المستثمرين المحليين والعالميين إلى قطاعات النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية

تماشيًا مع متطلبات المستقبل وتطور منظومة النقل، واستلهامًا لرؤية 2030، أطلقت الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، شركة حلول التنقل الرقمي DMS؛ لتعزيز قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، ولتكون هذه الشركة محرك بحث واستكشاف فرص جديدة وبناء شركات ريادية ملهمة، ولتعمل كذلك على دعم نمو وبناء الشركات الناشئة.
وتخطط DMS لتعزيز قطاع النقل الرقمي، وتوليد أفكار خلاقة تنهض بالمجال، بعد أن كشفت عن عصر جديد من الاحتياجات التقنية والاستراتيجيات؛ مما دفعها للانطلاق في مهمتها نحو ابتكار حلول متطورة لتقنيات المواصلات بالمفهوم التشاركي وسوق التنقل.
وتَبَنّت نماذج جديدة في مجال الأعمال، مثل تقليل الأصول، وتعزيز الجاهزية المستقبلية من أجل فرص نمو وزيادة في الحصص السوقية. وقامت بتنفيذ خطط رائدة بالفعل في مشاريعها على أرض الواقع مثل Rekab وFastmile وejourney، والتي تمثل طفرات نوعية للتنقل في المنطقة، ولكل مشروع منهم نقاط متميزة تجذب أعدادًا كبيرة من المستخدمين يوميًّا.
وانطلقت DMS في مهمتها لتأسيس مشاريع حديثة وهي حاليًا في مرحلة تطوير مشروعين جديدين؛ حيث إنها تمتلك نخبة من الخبراء في مختلف المجالات لدعم وتطوير الأفكار الملهمة وتسويقها ليتحول الحلم إلى واقع.
ومن أهم الأهداف، تمكين العقول المبدعة واكتشاف الفرص الكبيرة التي يمتلكها قطاع النقل من خلال تأسيس حلول رقمية متطورة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتولى أيضًا خلق تأثير نوعي في قطاع النقل؛ لتعزيز عملية استقطاب الفرص الاستثمارية المحلية والدولية، وتستمد منها دفعة قوية تساعدها على ريادة المجال في المستقبل.
وتقود DMS هذا المجال الحديث؛ من خلال مجلس إدارة مُطَعَّم بالخبراء في التقنية وريادة الأعمال والنقل، يرأسه المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة سابتكو وDMS، ويضم المهندس خالد الحقيل رئيس الاتحاد العالمي للنقل والمواصلات العامة UITP الرئيس التنفيذي لشركة SAPTCO.
كما تعمل على تطوير المجال من خلال تبني المواهب التقنية المتميزة والعقول الريادية والعمليات الرقمية، وهي تسترشد بأهداف رؤية 2030؛ من أجل توفير بيئة مناسبة وممكنة للتنقل من أجل استفادة الجميع في المملكة.