شركة DMS تجذب المستثمرين المحليين والعالميين إلى قطاعات النقل والمواصلات والخدمات اللوجستية

وتَبَنّت نماذج جديدة في مجال الأعمال، مثل تقليل الأصول، وتعزيز الجاهزية المستقبلية من أجل فرص نمو وزيادة في الحصص السوقية. وقامت بتنفيذ خطط رائدة بالفعل في مشاريعها على أرض الواقع مثل Rekab وFastmile وejourney، والتي تمثل طفرات نوعية للتنقل في المنطقة، ولكل مشروع منهم نقاط متميزة تجذب أعدادًا كبيرة من المستخدمين يوميًّا.