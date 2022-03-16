"شقيقان" يتبرّعان بجزء من كبديهما لوالدتهما لإنهاء معاناتها مع المرض

وأوضح عثمان إبراهيم الصلاحي أن عملية زراعة الكبد لوالدتهم تكللت يوم أمس بالنجاح بعد أن تبرع أخواه الشابان "عطية وعلي إبراهيم الصلاحي" بجزء من كبديهما لوالدتهما، وذلك بعد معاناة من مرض تليف الكبد منذ سنوات، ليبادر أخوَاه بعمل الفحوصات الطبية؛ رغبة منهما في الإسراع بالتبرع، وجاءت النتيجة مطابقة لفحوص والدتهما، وأجريت العملية يوم أمس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مشيرًا إلى أن والدتهم وأخويه بصحة جيدة ولله الحمد".