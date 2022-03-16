"شقيقان" يتبرّعان بجزء من كبديهما لوالدتهما لإنهاء معاناتها مع المرض

ضرب شابان أروع الأمثلة في بر الوالدين، وفي مشهد من مشاهد البر في هذه الحياة، بعد أن تبرعا لوالدتهما بجزء من كبديهما بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
وأوضح عثمان إبراهيم الصلاحي أن عملية زراعة الكبد لوالدتهم تكللت يوم أمس بالنجاح بعد أن تبرع أخواه الشابان "عطية وعلي إبراهيم الصلاحي" بجزء من كبديهما لوالدتهما، وذلك بعد معاناة من مرض تليف الكبد منذ سنوات، ليبادر أخوَاه بعمل الفحوصات الطبية؛ رغبة منهما في الإسراع بالتبرع، وجاءت النتيجة مطابقة لفحوص والدتهما، وأجريت العملية يوم أمس بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مشيرًا إلى أن والدتهم وأخويه بصحة جيدة ولله الحمد".
وعبّر "الصلاحي" عن شكره وتقديره وامتنانه لحكومتنا الرشيدة ممثلةً في وزارة الصحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض التي هيّأت لمواطنيها هذه الخدمات الصحية التي تضاهي مثيلاتها في العالم.