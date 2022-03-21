"شكراً أبطال الدفاع الجوي".. وسْم يتصدر "تويتر"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع بطولات رجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي؛ إذ أطلقوا وسماً بعنوان #شكرًا_ابطال_الدفاع_الجوي بعد نجاح القوات في اعتراض عشرات المُسيّرات والصواريخ خلال الفترة الماضية.
وقد عبّر السعوديون عن طمأنينتهم بعد أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المُسيّرة التي كان العدو قد وجّه عدداً منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية؛ مستهدفاً عدداً من المواقع الحيوية والاقتصادية؛ وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافاً معادية موجّهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها؛ حيث كانت موجّهة لعدد من الأماكن الحيوية بالمنطقة.
وأكد الأهالي أن يقظة وكفاءة القوات السعودية على مدار 24 ساعة كانت سبباً رئيسياً في تحطيم آمال العدو؛ حيث إن الذين تصدوا للصواريخ بإطلاق صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ أظهروا براعتهم؛ مؤكدين أنهم من يسهرون لأجل أن ننام بأمن وأمان.