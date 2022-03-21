"شكراً أبطال الدفاع الجوي".. وسْم يتصدر "تويتر"

وقد عبّر السعوديون عن طمأنينتهم بعد أظهر منسوبو قوات الدفاع الجوي السعودي براعتهم في التصدي للصواريخ البالستية والطائرات المُسيّرة التي كان العدو قد وجّه عدداً منها من داخل الأراضي اليمنية نحو الأراضي السعودية؛ مستهدفاً عدداً من المواقع الحيوية والاقتصادية؛ وذلك بعد أن رصدت أجهزة الرادار عالية الكفاءة والدقة أهدافاً معادية موجّهة نحو المنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية، وتم تحديد اتجاهاتها؛ حيث كانت موجّهة لعدد من الأماكن الحيوية بالمنطقة.