شَهِدَ حضور أكثر من 10 آلاف زائر.. اختتام فعاليات مهرجان المانجو بالقنفذة

اختُتمت أمس السبت، فعاليات مهرجان مانجو القنفذة الذي نظّمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة بمشاركة عدد من الجهات.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن المهرجان شَهِدَ حضور أكثر من 10 آلاف زائر، ومشاركة 30 معرضًا للمانجو يمثلون 3000 مزرعة، يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 45 ألف طن، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 200 مليون ريال.
وشهدت أيام المهرجان عدة مشاركات وفعاليات ومعارض للأسر المنتجة و50 فعالية ترفيهية مصاحبة بين مسابقات للأطفال وفِرَق استعراضية، بالإضافة إلى الألعاب الشعبية، وعدد من البرامج الإرشادية للمزارعين.
وفي ختام المهرجان تم تكريم المزارعين والجهات المشاركة والمساهمين في إنجاح المهرجان.