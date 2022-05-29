شَهِدَ حضور أكثر من 10 آلاف زائر.. اختتام فعاليات مهرجان المانجو بالقنفذة

وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي: إن المهرجان شَهِدَ حضور أكثر من 10 آلاف زائر، ومشاركة 30 معرضًا للمانجو يمثلون 3000 مزرعة، يبلغ إنتاجها السنوي أكثر من 45 ألف طن، وتقدر قيمتها السوقية بنحو 200 مليون ريال.