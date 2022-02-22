شيخ الأزهر: نقدر الدور الريادي للمملكة وخادم الحرمين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية

تقدم الدكتور أحمد الطيب ‫شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة ذكرى يوم التأسيس والذي يتم فيه الاحتفال بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود.

جاء ذلك في تغريدات عبر حساب الأزهر الشريف على منصة تويتر.

وغرد الحساب : "يقدر فضيلة ‫الإمام الأكبر الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية و خادم الحرمين الشريفين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية والعلاقة الوثيقة التي تربط المملكة والأزهر".

واختتم تغريداته داعيًا المولى -عز وجل- أن يديم على المملكة الأمن والأمان، وأن يرزق أهلها دوام السلامة والاستقرار.