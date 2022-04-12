صائم من قدام الزير.. قصص الطفولة في جدة قبل 50 عامًا يرويها أبو الجدائل

ويؤكد أن سنوات الطفولة وبالذات قبل الالتحاق بالمدرسة، كان الطفل في هذه السن تتم مداعبته من كبار السن "الأعمام، الأجداد، الأخوال، أصدقاء الوالد" مثل قولهم له: "صايم والا زي أمس"؛ بمعنى أنك كنت مفطرًا يوم أمس واليوم كذلك، أو قولهم: "صائم من قدام الزير والا من وراء الزير"، فإذا قال الطفل إنه صائم من وراء الزير ضحك الجميع، بمعنى أنه مفطر، ويداعب ويبهج خاطره مراعاة لسنه مع تشجيعه على الصيام.