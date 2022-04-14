صحافي سعودي: هذا ما أخبرني به الرئيس "صالح" قبل وفاته

كشف الصحافي السعودي مساعد رئيس التحرير في صحيفة "عكاظ" عبدالله آل هتيلة عن آخر رسالة تلقاها من الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.
وفي تغريدة له على موقع "تويتر" قال "هتيلة": قال لي الراحل علي عبدالله صالح: "يحق للسعودية أن تتدخل في الشأن اليمني بحكم العلاقات التاريخية والجوار والقربى، وهي العنصر المؤثر بفضل دعمها المستمر لليمن".
وأضاف "هتيلة" قائلاً: "وقال (صالح): "الدعم الإيراني للحوثيين كفصيل هو من أجل الإضرار بالمملكة وليس اليمن فقط".. مختتماً بالقول: "رحمك الله وغفر لك يا أبو أحمد".
وقالت صحيفة "عدن الغد": جاءت تدوينة "هتيلة" بالتزامن مع اختتام المشاورات اليمنية- اليمنية التي عُقِدت في عاصمة السعودية الرياض، وأسفرت عن تشكيل مجلس رئاسي مكون من 7 أعضاء برئاسة الدكتور رشاد العليمي.