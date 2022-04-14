صحافي سعودي: هذا ما أخبرني به الرئيس "صالح" قبل وفاته

وفي تغريدة له على موقع "تويتر" قال "هتيلة": قال لي الراحل علي عبدالله صالح: "يحق للسعودية أن تتدخل في الشأن اليمني بحكم العلاقات التاريخية والجوار والقربى، وهي العنصر المؤثر بفضل دعمها المستمر لليمن".