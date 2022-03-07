"صحة الجوف" تُصدر 1357 مخالفة للمتهاونين في إجراءات كورونا

أصدرت صحة منطقة الجوف، 1357 مخالفة ضد المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا؛ وذلك خلال العام الماضي، اشتملت على 75 مخالفة ضد مزاولي المهن الصحية، وعدد 44 مخالفة للمؤسسات الصحية، وعدد 764 ضد الأفراد مخالفي تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية للمؤسسات الصحية 409 مخالفات، و38 مخالفة للإجراءات الصحية لمراكز الخدمات الطبية المساندة، وأخيرًا 27 مخالفة لقرارات الهيئة الصحية الشرعية.