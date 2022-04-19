صحة الشمالية: تدخل طبي يُنقذ يد عشريني من البتر بمستشفى برج الشمال الطبي

تمكّن فريق طبي في مستشفى برج الشمال الطبي، من إنقاذ يد مريض عشريني من البتر، بعد سقوط قطعة حديد (شينكو) على يده أدّت إلى قطع في الشرايين والأربطة.
وذكرت "صحة الشمالية" أنه تمّ على الفور إدخال المريض غرفة العمليات، وقام الطاقم بتوصيل شرايين اليد، وتوصيل كل الأربطة الضامة للرسغ والأصابع، وتوصيل الأعصاب، واستغرقت العملية نحو 7 ساعات، تكللت الحمد لله بالنجاح، حيث عادت حركة الأصابع إلى يد المصاب بعد مرور ثلاثة أيام من الجراحة والتروية سليمة، ولله الحمد.
جديرٌ بالذكر أن "صحة الحدود الشمالية" قدمت خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٢م الخدمات لعدد ١٧٩٧٨ مراجعاً عن طريق العيادات الخارجية، وعدد ١٥٤٧٤ مراجعاً عن طريق الإسعاف والطوارئ، كما تم عمل ٣٧٧٤٤٠ فحصاً مخبرياً، وعدد ١٩٣٦٦ فحصاً إشعاعياً خلال الفترة نفسها.