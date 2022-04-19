صحة الشمالية: تدخل طبي يُنقذ يد عشريني من البتر بمستشفى برج الشمال الطبي

وذكرت "صحة الشمالية" أنه تمّ على الفور إدخال المريض غرفة العمليات، وقام الطاقم بتوصيل شرايين اليد، وتوصيل كل الأربطة الضامة للرسغ والأصابع، وتوصيل الأعصاب، واستغرقت العملية نحو 7 ساعات، تكللت الحمد لله بالنجاح، حيث عادت حركة الأصابع إلى يد المصاب بعد مرور ثلاثة أيام من الجراحة والتروية سليمة، ولله الحمد.