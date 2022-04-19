محليات
صحة الطائف تبدأ في تشغيل 46 عيادة أسنان
دشن المساعد للخدمات العلاجية، مدير إدارة طب الأسنان بصحة الطائف، الدكتور فؤاد الثبيتي، أمس الاثنين، ثلاث عيادات.
جاء ذلك ضمن مشروع إحلال واستحداث 46 عيادة بمراكز الرعاية الصحية الأولية داخل محافظة الطائف وخارجها، نتيجة الطلب المتزايد على عيادات الأسنان.
وقال الدكتور "الثبيتي"، إنه سيتم خلال الأيام القلية المقبلة تشغيل العيادات المتبقية.
وأضاف: من بين العيادات 23 عيادة إحلال بدلاً من عيادات قديمة و23 عيادة مستحدثة توزعت على 37 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.
يذكر أن صحة الطائف شهدت زيادة ملحوظة في عيادات الأسنان، حيث وصلت إلى 100 عيادة في مراكز الرعاية منها 23 تعمل بنظام الدوام الممتد.