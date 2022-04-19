صحة الطائف تبدأ في تشغيل 46 عيادة أسنان

وأضاف: من بين العيادات 23 عيادة إحلال بدلاً من عيادات قديمة و23 عيادة مستحدثة توزعت على 37 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.