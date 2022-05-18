"صحة الطائف" تحتفي باليوم العالمي للتمريض بعرض أبرز جهود التوعية

بدوره نوه مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني في كلمة له إلى أهمية الاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات، حاثًّا العاملين بمهنة التمريض على بذل المزيد من الجهد. وقدّم شكره لإدارة التمريض لحرصهم على خلق بيئة عمل نموذجية وإطلاق روح المبادرة الإنتاجية الأفضل وصولًا إلى تقديم الخدمة الصحية المتكاملة للمرضى والمراجعين.