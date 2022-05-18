"صحة الطائف" تحتفي باليوم العالمي للتمريض بعرض أبرز جهود التوعية

أقامت إدارة التمريض بصحة الطائف صباح اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض تحت شعار "الاستثمار في التمريض واحترام الحقوق لتعزيز الصحة العالمية"، وذلك بالقاعة الكبرى بمجمع إرادة والصحة النفسية.
وأوضح مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية الناطق الإعلامي بصحة الطائف سراج الحميدان، أن الحفل بدأ بعرض مرئي يحكي بعض الجهود التي يقدمها التمريض.
بعد ذلك ألقى مدير التمريض بصحة الطائف سلمان الثبيتي كلمة تطرق فيها إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في التمريض، مشددًا على مواصلة تقديم الرعاية التمريضية بما يتوافق مع المعايير في مجال التمريض.
بدوره نوه مدير الشؤون الصحية سعيد القحطاني في كلمة له إلى أهمية الاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات، حاثًّا العاملين بمهنة التمريض على بذل المزيد من الجهد. وقدّم شكره لإدارة التمريض لحرصهم على خلق بيئة عمل نموذجية وإطلاق روح المبادرة الإنتاجية الأفضل وصولًا إلى تقديم الخدمة الصحية المتكاملة للمرضى والمراجعين.
وفي نهاية الحفل تم تكريم عددٍ من العاملين في أقسام التمريض بالمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.