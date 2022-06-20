"صحة الطائف" تحدد 25 مركزًا لتقديم خدمة تطعيمات ضيوف الرحمن

وحددت "صحة الطائف" 25 مركزًا صحيًّا متوافرًا بها التطعيمات وهي: (وسط المدينة، العقيق، الفيصلية، الجوهرة، غرب الحوية، عودة، جنوب الشهداء الجنوبية، الوشحاء، السحيلي، السيل الكبير، شرق نخب، الهدا، الحلقة، مركز المراقبة بالمطار، السر، المويه، المحاني، ميسان، الجهة الشمالية بالخرمة، الخرمة، رنية الإشرافي، الأملح، الملحة، تربة، الجهة الجنوبية بتربة).