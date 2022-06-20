"صحة الطائف" تحدد 25 مركزًا لتقديم خدمة تطعيمات ضيوف الرحمن

أعلنت صحة الطائف عن المراكز الصحية التي يتم فيها تقديم خدمات تطعيم حجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن التطعيمات المتوافرة هي الحمى الشوكية لمن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب الحصول عليه قبل الذهاب للحج بـ10 أيام على الأقل.
وأضافت، أن تطعيم الإنفلونزا المنزلية لغير الحاصلين عليه يحتاج لنفس الإجراءات والمدة قبيل الذهاب للحج.
وحددت "صحة الطائف" 25 مركزًا صحيًّا متوافرًا بها التطعيمات وهي: (وسط المدينة، العقيق، الفيصلية، الجوهرة، غرب الحوية، عودة، جنوب الشهداء الجنوبية، الوشحاء، السحيلي، السيل الكبير، شرق نخب، الهدا، الحلقة، مركز المراقبة بالمطار، السر، المويه، المحاني، ميسان، الجهة الشمالية بالخرمة، الخرمة، رنية الإشرافي، الأملح، الملحة، تربة، الجهة الجنوبية بتربة).