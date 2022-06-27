"صحة الطائف" تحصد 6 جوائز لتميزها في "خدمات التأهيل الطبي"

حصلت "صحة الطائف" على ست جوائز، خلال حفل "جائزة التميز في خدمات التأهيل الطبي"، الذي عُقِد، اليوم الاثنين، تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.
وحصلت إدارة التأهيل الطبي والرعاية المديدة بصحة الطائف، على المركز الأول في مسار البرامج والمشروعات.
كما حصل قسم التأهيل الطبي بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، على المركز الثاني في مسار التدريب والتثقيف.
فيما حصل قسم التأهيل الطبي بمجمع الملك فيصل الطبي على جائزتين؛ الأولى المركز الأول في مسار تجربة المريض، والثانية على المركز الثالث في مسار التدريب والتثقيف.
وحصل قسم التأهيل الطبي بمستشفى الأطفال على المركز الثالث في مسار بيئة العمل، وأخيرًا حصل الموظف حسام عبدالله المالكي من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي على المركز الثالث في مسار الإنتاج العلمي.