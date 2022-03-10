صحة الطائف تعقد ورشة عمل للتعريف بمهام المفتشين في القطاعين الخاص والحكومي

عقدت إدارة الالتزام بصحة الطائف ورشة عمل ضمت جميع العاملين بإدارة الالتزام من أجل تحديد المهام الجديدة بعد إعلان جاهزية مدير الشؤون الصحية والتجمع الصحي، حيث بدأت الورشة والتي أقيمت بمجمع الملك فيصل الطبي بالتعريف بمهام المفتش في القطاعين الخاص والحكومي، ثم بعدها عمل اختبار للقياس المعرفي للمفتشين في اللوائح والأنظمة المطلوبة في إدارة الالتزام .