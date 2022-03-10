صحة الطائف تعقد ورشة عمل للتعريف بمهام المفتشين في القطاعين الخاص والحكومي

عقدت إدارة الالتزام بصحة الطائف ورشة عمل ضمت جميع العاملين بإدارة الالتزام من أجل تحديد المهام الجديدة بعد إعلان جاهزية مدير الشؤون الصحية والتجمع الصحي، حيث بدأت الورشة والتي أقيمت بمجمع الملك فيصل الطبي بالتعريف بمهام المفتش في القطاعين الخاص والحكومي، ثم بعدها عمل اختبار للقياس المعرفي للمفتشين في اللوائح والأنظمة المطلوبة في إدارة الالتزام .
وفي التفاصيل، أشار مدير إدارة الالتزام بصحة الطائف بدر المطيري أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الإدارة هو المتابعة الميدانية لجميع المنشآت الصحية الخاصة ورصد أي مخالفات تؤثر سلباً على جودة خدماتها للمرضى والمراجعين، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة والتي تشمل الإغلاق التحفظي لحين تصحيح الأوضاع وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
ونوه المطيري أن صحة الطائف تحرص على رصد كافة الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بشأن وجود مخالفات في منشآت القطاع الخاص الصحي بما في ذلك ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.