"صحة الطائف" تُفعِّل خطة الطوارئ بمستشفى تربة.. بعد تشغيل المولدات الاحتياطية

وأوضحت أنه تم استنفار جميع العاملين بالمستشفى وكذلك تم تفعيل خطة الطوارئ وغرفة القيادة، والبدء بخطط الطوارئ بحضور إدارة المستشفى ومُدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف، كما تم التواصل مع إدارة شركة الكهرباء وإرسال الفرق الهندسية لإصلاح العطل ومازالت فرق الصيانة تعمل لحين عودة التيار لجميع المواقع بالمستشفى؛ كما تم حرصاً على سلامة المرضى إخلاء المرضى وعدد أربع حالات إلى مستشفى الخرمة، كما تم التنسيق مع نفس المستشفى لاستقبال حالات الغسيل الكلوي.