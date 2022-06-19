"صحة القريات" تعلن 15 مركزاً صحياً لتقديم خدمة تطعيمات الحج

أعلنت صحة القريات، المراكز الصحية التي يتم فيها تقديم خدمات تطعيم حجاج بيت الله الحرام.
وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن التطعيمات المتوافرة هي الحمّى الشوكية لمَن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب الحصول عليه قبل الذهاب للحج بـ 10 أيام على الأقل.
وأضافت، أن تطعيم الإنفلونزا المنزلية لغير الحاصلين عليه يحتاج لنفس الإجراءات والمدة قُبيل الذهاب للحج.
وحدّدت صحة القريات 15 مركزاً صحياً متوافراً بها التطعيمات وهي "الرفاع والغربي والمزارع وحصيدة والحميدية والعزيزية والناصفة والعيساوية وقليب خضر والحماد والرديفة وغطي والحديثة وجماجم".