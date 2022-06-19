"صحة القريات" تعلن 15 مركزاً صحياً لتقديم خدمة تطعيمات الحج

وأوضحت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن التطعيمات المتوافرة هي الحمّى الشوكية لمَن لم يتلقوا التطعيم خلال السنوات الخمس الماضية، ويجب الحصول عليه قبل الذهاب للحج بـ 10 أيام على الأقل.