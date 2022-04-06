صحة القصيم تُنفذ أكثر من 5400 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة القصيم 5482 جولة رقابية خلال الربع الأخير من عام 2021م، وشملت القطاعات الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة والمجمعات العامة والمتخصصة والصيدليات الأهلية، ومراكز الخدمات المساندة؛ حيث بلغ عدد الجولات الرقابية على القطاعات الصحية الحكومية 135 جولة.
وبلغ عدد الجولات على مستشفيات القطاع الخاص 308 جولات، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية على المجمعات الطبية العامة 524 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 978 جولة، والصيدليات الأهلية 3264 جولة، والخدمات الصحية المساندة 291 جولة رقابية.
وتهدف الجولات إلى مراقبة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19، والتأكد من التقيد بالاشتراطات المعتمدة من وزارة الصحة.