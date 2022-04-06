صحة القصيم تُنفذ أكثر من 5400 جولة رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبلغ عدد الجولات على مستشفيات القطاع الخاص 308 جولات، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية على المجمعات الطبية العامة 524 جولة، والمجمعات الطبية الخاصة 978 جولة، والصيدليات الأهلية 3264 جولة، والخدمات الصحية المساندة 291 جولة رقابية.