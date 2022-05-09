محليات
صحة القنفذة: حريق مبنى الصحة العامة لم ينتج عنه أي أضرار
أوضحت أنه تمت الاستجابة السريعة من الدفاع المدني
أفادت "صحة القنفذة"، بوقوع حريق بسطح مبنى" الصحة العامة " في تمام الساعة ١١:٤ص اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع الحدث وإخلاء المبنى فوراً، وإبلاغ الدفاع المدني.
وأوضحت في بيان لها، أنه تمت الاستجابة السريعة من الزملاء في الدفاع المدني، ولا يوجد أضرار ناجمة عن الحريق.
هذا ونشرت "سبق"، ظهر اليوم، خبراً يفيد بأن فرق الدفاع المدني بالقنفذة تكافح ألسنة اللهب نتيجة حريقٍ شبّ في مبنى الصحة العامة بصحة القنفذة، ليأتي بيان صحة القنفذة تأكيداً لما تم نشره.