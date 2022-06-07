صحة المدينة المنوّرة تُنفذ 249 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

نفّذت صحة المدينة 249 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 22 -5- 2022م حتى 28 -5- 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).