محليات
صحة المدينة المنوّرة تُنفذ 249 جولة رقابية للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
شملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات و59 للمجمعات الطبية و15 للمختبرات
نفّذت صحة المدينة 249 جولة رقابية على المستشفيات والمراكز الحكومية والمجمعات الطبية والصيدليات، وذلك خلال الفترة من 22 -5- 2022م حتى 28 -5- 2022م للتأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
وشملت الجولات 63 زيارة للمستشفيات، و59 للمجمعات الطبية، و98 لقطاع المنشآت الصيدلانية، و14 للمراكز الحكومية، و15 زيارة للمختبرات.