"صحة المدينة المنوّرة" تنفّذ 293 زيارة تفتيشية على المنشآت الصحية الأسبوع الماضي

وأوضحت صحة المدينة المنوّرة أن الجولات الميدانية شملت 63 زيارة تفتيشية على المستشفيات، و129 زيارة على الصيدليات، و66 زيارة للمجمعات التجارية، إضافة إلى 20 زيارة تفتيشية على المراكز الصحية، و15 زيارة للمختبرات، للتحقّق من تقيُّدها بالاشتراطات والمعايير النظامية، مؤكدة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية إلى المواقع كافة بمشاركة الجهات الحكومية المختصّة، للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.