محليات

"صحة المدينة المنوّرة" تنفّذ 293 زيارة تفتيشية على المنشآت الصحية الأسبوع الماضي

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا
"صحة المدينة المنوّرة" تنفّذ 293 زيارة تفتيشية على المنشآت الصحية الأسبوع الماضي
واس
واس

نفّذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنوّرة خلال الأسبوع الماضي، 293 زيارة تفتيشية على المنشآت التجارية والمستشفيات والصيدليات والمختبرات والمراكز الصحية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت صحة المدينة المنوّرة أن الجولات الميدانية شملت 63 زيارة تفتيشية على المستشفيات، و129 زيارة على الصيدليات، و66 زيارة للمجمعات التجارية، إضافة إلى 20 زيارة تفتيشية على المراكز الصحية، و15 زيارة للمختبرات، للتحقّق من تقيُّدها بالاشتراطات والمعايير النظامية، مؤكدة استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية إلى المواقع كافة بمشاركة الجهات الحكومية المختصّة، للتأكد من تطبيق تعليمات وزارة الصحة.

وزارة الصحة
المدينة المنورة
الإجراءات الاحترازية
صحة المدينة المنورة

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