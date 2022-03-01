"صحة بيشة" تقدّم خدماتها لأكـثر من 124 ألف مستفيد بعيادات "تطمن"

قدّمت "صحة بيشة" خدماتها لـ 124988 مستفيداً من خلال عيادات "تطمن" في المحافظة، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة بيشة"، أن خدمات عيادة "تطمن" تقدم من خلال خمس عيادات موزعة جغرافياً على محافظة بيشة ومحافظة بلقرن ومحافظة تثليث، وذلك في كل من مركز صحي مخطط 1، ومستشفى تبالة العام، ومستشفى سبت العلايا العام، ومستشفى تثليث العام، ومستشفى وادي ترج العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في الارتفاع الشديد في درجة الحرارة، وضيق التنفس، والأعراض الأخرى لفيروس كورونا.