صحة جازان تطلق 30 عيادة استشارية بالمراكز الصحية

أطلقت صحة جازان عدد " 30 " عيادة استشارية تعمل على تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين عبر عدد" 5 " مراكز صحية منتشرة بجازان.
وأوضحت بأن إطلاق العيادات الاستشارية التخصصية بمراكز الرعاية الصحية تأتي تماشياً مع عزم صحة جازان تجاه التوسع في توفر خدماتها العلاجية للمستفيدين وتكاملًا بين خدمات المراكز الصحية والمستشفيات ، إضافة الى سهولة حصول المستفيدين على الخدمة من دون طول انتظار ، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة ومتابعة علاجها ، وذلك من خلال دعم المراكز الصحية بأطباء استشاريين في عدد من التخصصات الصحية.
وتم إطلاق العيادات الاستشارية في عدد " 5 " مراكز صحية منتشرة كمركز صحي أحد المسارحة بمحافظة أحد المسارحة ، ومركز صحي أبو عريش الشمالي بمحافظة أبو عريش ، ومركز الظبية بمحافظة صبيا ، ومركز صحي بيش بمحافظة بيش، إضافة إلى مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، يضم كل مركز فيها عدد " 6 " عيادات تعمل على تقديم خدماتها العلاجية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأطفال والنساء والولادة والقدم السكري وأمراض الدم ، إذ بإمكان المستفيدين الحصول على الموعد والاستفادة منها عبر تطبيق " صحتي ".
وأكدت صحة جازان بأن هذه الخدمة سوف تساهم في خفض نسبة مواعيد الانتظار بالمستشفيات، وكذلك توفير أرقى الخدمات الطبية من خلال المراكز الصحية تسهيلاً للمستفيدين وتطويراً للخدمات الصحية التي تقدم لهم .