صحة جازان تطلق 30 عيادة استشارية بالمراكز الصحية

وتم إطلاق العيادات الاستشارية في عدد " 5 " مراكز صحية منتشرة كمركز صحي أحد المسارحة بمحافظة أحد المسارحة ، ومركز صحي أبو عريش الشمالي بمحافظة أبو عريش ، ومركز الظبية بمحافظة صبيا ، ومركز صحي بيش بمحافظة بيش، إضافة إلى مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان، يضم كل مركز فيها عدد " 6 " عيادات تعمل على تقديم خدماتها العلاجية في تخصصات الجراحة العامة والباطنية والأطفال والنساء والولادة والقدم السكري وأمراض الدم ، إذ بإمكان المستفيدين الحصول على الموعد والاستفادة منها عبر تطبيق " صحتي ".