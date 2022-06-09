"صحة جدة" تُنفذ "تجربة فرضية" لحادث مروري نتيجة تهديد أمني

نفذت إدارة الطوارئ والأزمات التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، اليوم الخميس، تجربة فرضية لحادث مروري خارجي وقع لحافلة تنقل حجاجًا على امتداد طريق الحرمين السريع بمدينة جدة.
تأتي تلك الفرضية للوقوف على استعدادات أقسام الطوارئ بالمستشفيات المستهدفة خلال موسم الحج لهذا العام، ضمن برنامج "بناء القدرات" الذي تم تعميمه من قبل الوزارة لرفع كفاءة وجاهزية العاملين في موسم الحج.
وذكرت "صحة جدة" أن سيناريو التجربة الفرضية كان عبارة عن إصابة 25 شخصًا بحادث مروري نتيجة تهديد أمني.
وقالت: تنوعت الحالات ما بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وتم التعامل معها جميعًا، وأثناء ذلك كان هناك حدث آخر أدى إلى 40 إصابة وتم التعامل معها في الموقع؛ بحسب الفرضية.
وأوضحت "صحة جدة" أن إدارة الطوارئ والأزمات بالتنسيق مع مجمع الملك عبدالله الطبي، قامت برفع الجاهزية لاستقبال المصابين وتقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم.
وأشارت إلى أن هذه التجربة حظيت بإشراف ومتابعة المشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بوزارة الصحة.
وأكدت "صحة جدة" أنها تخضع للمراجعة والتقييم بين فترة وأخرى؛ للاطمئنان على جاهزية أقسام الطوارئ في حالات الحوادث والطوارئ - لا سمح الله - إضافة إلى معالجة جميع العوائق والصعوبات التي تواجه عمل الفرق الطبية في مباشرة الحوادث بكل أنواعها، والوقوف على استعدادات المستشفيات، والتأكد من خدمات النقل الإسعافي.