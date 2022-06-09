"صحة جدة" تُنفذ "تجربة فرضية" لحادث مروري نتيجة تهديد أمني

وأكدت "صحة جدة" أنها تخضع للمراجعة والتقييم بين فترة وأخرى؛ للاطمئنان على جاهزية أقسام الطوارئ في حالات الحوادث والطوارئ - لا سمح الله - إضافة إلى معالجة جميع العوائق والصعوبات التي تواجه عمل الفرق الطبية في مباشرة الحوادث بكل أنواعها، والوقوف على استعدادات المستشفيات، والتأكد من خدمات النقل الإسعافي.