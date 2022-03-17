"صحة حائل" تُنظم رحلة لضيوف مؤتمر طب نمط الحياة إلى مدينة جبة التاريخية

وتوجهت بعد ذلك الرحلة بصحبة الباحث في النقوش الثمودية والمرشد السياحي ممدوح بن مزاوم الفاضل، إلى مكتب الآثار ⁩ التابع لهيئة التراث، واطلع الجميع على النقوش الثمودية والعصور المختلفة التي تزخر بها جبال جبة، ثم توجه الجميع إلى مخيم الضيافة وموقع انطلاق ماراثون "نفود جبة" وهو أحد المبادرات الرياضية الصحية المصاحب لفعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، حيث أطلق مدير صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري إشارة بدء الماراثون.