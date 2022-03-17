"صحة حائل" تُنظم رحلة لضيوف مؤتمر طب نمط الحياة إلى مدينة جبة التاريخية

نظمت صحة حائل، رحلة "سياحية ثقافية ترفيهية" لضيوف مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة إلى مدينة جبة، حيث التاريخ الممتد لآلاف السنين؛ للتعرف على المتاحف والأماكن التاريخية فيها، بالإضافة إلى زيارة النقوش الثمودية والرسومات الصخرية المُسجلة في قائمة التراث العالمي في منظمة "اليونسكو" بوصفها أحد مواقع التراث العالمي، والتي تضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى 5489 نقشاً مسجلاً في سجل الآثار الوطني.
وتميزت الرحلة بمرورها بصحراء النفود الذهبية من الشمال والرمادية في الجنوب الغربي، و بإطلالات بانورامية على الجبال ومزارع النخيل، وأشكال متنوعة من كثبان رملية مبهرة.
وكانت المحطة الأولى لرحلة ضيوف مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، هو متحف قصر النايف الأثري بمدينة جبة التاريخية، حيث تجول الضيوف في كافة أرجاء المتحف، واطلعوا على المقتنيات والأدوات الأثرية والتراثية فيه.
وتوجهت بعد ذلك الرحلة بصحبة الباحث في النقوش الثمودية والمرشد السياحي ممدوح بن مزاوم الفاضل، إلى مكتب الآثار التابع لهيئة التراث، واطلع الجميع على النقوش الثمودية والعصور المختلفة التي تزخر بها جبال جبة، ثم توجه الجميع إلى مخيم الضيافة وموقع انطلاق ماراثون "نفود جبة" وهو أحد المبادرات الرياضية الصحية المصاحب لفعاليات مؤتمر حائل الدولي لطب نمط الحياة، حيث أطلق مدير صحة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري إشارة بدء الماراثون.
وفي ختام الرحلة، توجه الضيوف في الحافلات إلى المركز الحضاري بجبة لتناول طعام العشاء، بعدها قدم الباحث في النقوش الثمودية ممدوح بن مزاوم الفاضل، ندوة تاريخية عن القلم الثمودي، وشملت كتابة جميع أسماء المشاركين في الرحلة بالخط الثمودي "العربي القديم".