"صحة حائل" تنفذ 3740 جولة لرصد السلوك والمخالفات

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة ‏خلال شهر يناير من هذا العام ‏3740‏ جولة لرصد السلوك والمخالفات.‏

وذكرت "صحة حائل" أن الجولات شملت ‏67 جولة لمكافحة العدوى و12جولة إشرافية ‏على المنافذ و‏30 جولة تخص الصحة المدرسية, وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى ‏ 4 جولات على ‏المنافذ، و8 جولات لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغاً لتسمم ‏كيميائي، وبلاغاً واحداً لتسمم غذائي.

يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.