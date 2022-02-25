"صحة حائل" تنفذ 3740 جولة لرصد السلوك والمخالفات

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة الصحة العامة خلال شهر يناير من هذا العام 3740 جولة لرصد السلوك والمخالفات.
وذكرت "صحة حائل" أن الجولات شملت 67 جولة لمكافحة العدوى و12جولة إشرافية على المنافذ و30 جولة تخص الصحة المدرسية, وكذلك 15 جولة مشتركة مع اللجان الحكومية و10 جولات للحماية من الإشعاع، و3 جولات لصحة البيئة، إضافة إلى 4 جولات على المنافذ، و8 جولات لمكافحة التدخين، كما تلقت إدارة الصحة العامة 22 بلاغاً لتسمم كيميائي، وبلاغاً واحداً لتسمم غذائي.
يذكر أن إدارة الصحة العامة بصحة حائل تواصل جهودها لتلقي البلاغات، ورصد المخالفات الصحية من خلال الجولات الميدانية المستمرة.