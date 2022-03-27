"صحة عسير": مشروع مواقف المستشفى المركزي في طور استكمال إجراءات التعميد

أعلنت "صحة عسير" أنها في إطار استكمال إجراءات التعميد والترسية لإنشاء مواقف المستشفى المركزي لخدمة المراجعين والزوار؛ لافتة إلى أنه تم الإعلان عن الرغبة في استئجار أرض كمواقف سيارات للمراجعين، وتم استقبال الطلبات، وفي طور استكمال ما يلزم من إجراءات.