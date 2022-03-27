"صحة عسير": مشروع مواقف المستشفى المركزي في طور استكمال إجراءات التعميد

أعلنت "صحة عسير" أنها في إطار استكمال إجراءات التعميد والترسية لإنشاء مواقف المستشفى المركزي لخدمة المراجعين والزوار؛ لافتة إلى أنه تم الإعلان عن الرغبة في استئجار أرض كمواقف سيارات للمراجعين، وتم استقبال الطلبات، وفي طور استكمال ما يلزم من إجراءات.
وأضافت "صحة عسير" أن مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد بن عايض عسيري، وجّه أيضًا جميع المعنيين بمتابعة استكمال الإجراءات بشكل عاجل؛ للتسهيل على المستفيدين من المرضى والمراجعين والزوار الكرام.
وتابعت في ردها على ما يتم تداوله عبر عدد من الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي حول مواقف مستشفى عسير المركزي، والحاجة الماسة لتخصيص مواقف لخدمة المراجعين والزوار؛ أن الجهود مستمرة للانتهاء منها في أقرب وقت.