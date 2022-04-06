"صحة عسير": 221 مركزًا صحيًا تعمل في شهر رمضان لخدمة المستفيدين

وأوضحت أن هذه المراكز موزعة على قطاعات مراكز ومحافظات منطقة عسير، حيث يعمل بقطاع أبها 41 مركزًا، وخميس مشيط 20 مركزًا، وظهران الجنوب 11 مركزًا، وبلحمر 6 مراكز، وبارق 13 مركزًا، ومحايل 25 مركزًا، وسراة عبيدة 11 مركزًا، ووادي بن هشبل 11 مركزًا، وأحد رفيدة 10 مراكز، والمضة 8 مراكز، الحرجة 8 مراكز، ورجال ألمع 16 مركزًا، والنماص 8 مراكز، والمجاردة 9 مراكز، والبرك 8 مراكز، وتنومة 4 مراكز، وبلسمر 4 مراكز، والقحمة 4 مراكز، والفرشة 4 مراكز.