"صحة عسير": 221 مركزًا صحيًا تعمل في شهر رمضان لخدمة المستفيدين

قالت المديرية العامة للشؤون الصحية بعسير، إن 221 مركزًا صحيًا تعمل خلال شهر رمضان المبارك لخدمة المستفيدين من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً، لتقديم خدمات صحية مميزة وشاملة لخدمة المرضى والمراجعين.
وأوضحت أن هذه المراكز موزعة على قطاعات مراكز ومحافظات منطقة عسير، حيث يعمل بقطاع أبها 41 مركزًا، وخميس مشيط 20 مركزًا، وظهران الجنوب 11 مركزًا، وبلحمر 6 مراكز، وبارق 13 مركزًا، ومحايل 25 مركزًا، وسراة عبيدة 11 مركزًا، ووادي بن هشبل 11 مركزًا، وأحد رفيدة 10 مراكز، والمضة 8 مراكز، الحرجة 8 مراكز، ورجال ألمع 16 مركزًا، والنماص 8 مراكز، والمجاردة 9 مراكز، والبرك 8 مراكز، وتنومة 4 مراكز، وبلسمر 4 مراكز، والقحمة 4 مراكز، والفرشة 4 مراكز.
وأشارت "صحة عسير" إلى أنه يعمل بالمنطقة مراكز مناوبة على فترتين من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 صباحًا، إضافة إلى مراكز صحية تعمل بنظام 24 ساعة على 4 فترات بواقع 6 ساعات من قطاع أبها: مركز صحي المنسك، ووسط أبها، والمنهل، ومركز صحي بارق، ومركز صحي محايل، ومركز صحي وادي بن هشبل، ومركز صحي الحبيل، وبقطاع ظهران الجنوب مركز صحي الغايل "آل مفتاح"، ومركز صحي أم سرار والرصاص بقطاع خميس مشيط.