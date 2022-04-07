"صحة مكة" تطلق كتيبًا تفاعليًا بـ 13 لغة لإرشاد وتوعية المعتمرين والصائمين

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بمكتبه اليوم الخميس الكُتيب الإلكتروني الإرشادي، لتوعية زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج.
وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير إن هذا الكُتيب الإلكتروني، يقدم نصائح وإرشادات توعوية صحية، لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وكذلك الصائمين، حيث يتم من خلاله شرح طرق الصيام الصحي لمختلف الفئات والمرضى وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى الأساليب الصحية التي يجب أن يتقيد بها الجميع لتعزيز صحتهم خلال رمضان.
وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، لتسهيل وصول الرسائل المعززة للصحة إلى المستفيد بأيسر وأسرع الطرق، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى مواكبة التقنية والسير في اتجاه سريع نحو تطوير الخدمات في المملكة من خلال رقمنتها وإتاحتها للمستفيدين في كل مكان وزمان دون الحاجة إلى زيارة مقار الخدمة، كما في السابق، واختصار الجهد والوقت والتكلفة.
موضحًا أن الكُتيب سيكون متوفرًا عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لصحة مكة المكرمة بـ 13 لغة وهي (العربية، الأوردو، الهندية، الفرنسية، الصينية، الإنجليزية، الهوساوية، الإندونيسية، الفارسية، الفلبينية، التركية، الإثيوبية، التاميلية) للاطلاع على الكتيب من خلال الرابط التالي: