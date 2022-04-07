"صحة مكة" تطلق كتيبًا تفاعليًا بـ 13 لغة لإرشاد وتوعية المعتمرين والصائمين

وذكر المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، لتسهيل وصول الرسائل المعززة للصحة إلى المستفيد بأيسر وأسرع الطرق، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى مواكبة التقنية والسير في اتجاه سريع نحو تطوير الخدمات في المملكة من خلال رقمنتها وإتاحتها للمستفيدين في كل مكان وزمان دون الحاجة إلى زيارة مقار الخدمة، كما في السابق، واختصار الجهد والوقت والتكلفة.