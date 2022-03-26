صحفيو مكة يُشيدون بمشروع تعظيم البلد الحرام وجمعية مراكز الأحياء

وقال: خلال الجائحة أثبتت المملكة للعالم الريادة، وحققت إنجازات كبيرة في مختلف المجالات.

ونوّه بما تحظى به الجمعية من دعم واهتمام من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير المنطقة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأمير خالد الفيصل.

وقدّم نائب الأمين العام الدكتور عبدالرحمن الغامدي، شرحًا تفصيليًّا عن تاريخ تأسيس الجمعية والبرامج والأنشطة التي نُفّذت طوال مسيرتها، عبر 21 فرعًا و22 منتدى بأكثر من 1800 مبادرة تطوعية، تشمل جميع أحياء العاصمة المقدسة.

ولفت إلى أن عدد المتطوعين يصل إلى أكثر من 18 ألف متطوع من الجنسين، يشاركون في كل الفعاليات التي تخدم أهالي العاصمة المقدسة وزوارها من الحجاج والمعتمرين؛ حيث يبلغ عدد المتطوعين في برامج خدمة الحجاج 6 آلاف متطوع.

وقال: إن ساعات التطوع الإجمالية بلغت مليونًا وسبعمئة ألف ساعة، حسب المنصة الوطنية للتطوع.

كما استطاعت الجمعية توزيع أكثر من 137 ألف سلة غذائية خلال جائحة كورونا، بالإضافة إلى مليونين ونصف المليون عبوة، لسقيا الماء، إضافة لحصولها على جائزة مكة للتميز.

وأشار الدكتور "الغامدي"، في سياق حديثه، إلى الدور المجتمعي الكبير للجمعية؛ من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمهرجانات الترفيهية في المناسبات الوطنية المختلفة مثل ذكرى اليوم الوطني، وتأسيس المملكة، وأيام عيد الفطر المبارك.

كما نوّه بتأسيس ديوانيات في كل مركز حي للالتقاء والتعارف بين منسوبي الحي الواحد وإقامة المناسبات الاجتماعية والثقافية فيها.

وأكد حرص الجمعية وكل مراكزها على تكريم عمال النظافة سنويًّا، ومعايدتهم خلال أيام عيد الفطر، وتقديم الهدايا التذكارية لهم؛ إيمانًا من الجمعية بدورهم في خدمة العاصمة المقدسة.

ونوّه بمشاركة مسؤولي الدوائر الحكومية في محلي الجمعية؛ لمناقشة برامجها وأنشطتها.