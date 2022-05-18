صدور الموافقة الكريمة على إقامة المسابقة الدولية في كتابة المصحف الشريف

مما يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف شهد نقلة نوعية من خلال زيادة عدد النسخ المطبوعة من المصحف الشريف بنسبة تجاوزت 100%، ليبلغ حجم الإنتاج 20 مليون نسخة سنوياً بعد أن كان ثمانية ملايين نسخة سنوياً في السابق، إضافة إلى تميز نوعية ورق الطباعة الفاخر، إلى جانب زيادة عدد اللغات لترجمة كلمات ومعاني القرآن الكريم إلى ما يقارب ثمانين لغة عالمية.