صدور موافقة خادم الحرمين على إطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري خلال شهر رمضان

يُشار إلى أن منصة إحسان تحظى بمتابعة لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، كما تحظى بمتابعة لجنة شرعية يترأسها معالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق. وقد بلغ إجمالي التبرعات التي تلقتها منذ إطلاقها بالأمر السامي الكريم ما يزيد على مليار و450 مليون ريال، بإجمالي عمليات تبرع تزيد على 22 مليون عملية، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين مستفيد ومستفيدة.