صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة المسابقة الدولية التاسعة في حفظ القرآن للعسكريين

وأوضح "الحسيني" أنه تم ترشيح محكمين للمسابقة من نخبة كبار قراء العالم الإسلامي، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع وجهت الدعوة لعدد من الجهات العسكرية داخل المملكة وخارجها في أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية وصديقة للمشاركة في المسابقة في دورتها الحالية.