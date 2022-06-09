صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا للقرآن والسنة لدول غرب إفريقيا

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الشكر والامتنان، لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما يوليانه من عناية خاصة بكتاب الله عز وجل، والسنة النبوية، وحَفَظَتهما؛ وذلك امتدادًا لجهود هذه الدولة المباركة في نشر القرآن الكريم والسنة النبوية للمسلمين في أنحاء العالم.