صدور موافقة خادم الحرمين على إقامة ندوة "الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما"

وقال "المحيميد": "نظرًا لما يشهده مجال التوجيه والإرشاد في الحرمين الشريفين من تحولات رقمية، وتطورات حديثة، ساهمت في تطوير الفتوى وإجابة السائلين، وتوعيتهم وفق منهج شرعي يعتمد على الكتاب والسنة، وما يصدر من جهات الإفتاء المختصة، تماشيًا مع توجه دولتنا المباركة (منهج الوسطية والاعتدال)؛ تأتي هذه الندوة لمناقشة فقه النوازل والمستجدات؛ للتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين في أداء عباداتهم، وسط منظومة من الخدمات المحفوفة بالأمن والاستقرار، تحقيقًا لتطلعات قيادة المملكة العربية السعودية التي أولت الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن جُل اهتمامها منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".