صديق الفيلة يسرد قصته.. هكذا عدت في "جدة جنغل" بعد سنوات من الانقطاع

بدأت قصة خالد خانغني مع الفيلة قبل أكثر من 23 عامًا عندما كان في التاسعة من عمره حينما كان يخرج مع والده إلى السيرك في إحدى المدن الإيطالية ويشاهد والده يلاعب الفيلة، فتمنى أن يفعل ما يفعله، فتعلم كيف يروّضها ويلاعبها حتى احترف مخاطبتها بكلمات تفهمها، وأصبح قائدًا لها في السيرك، إلا أن قصة خالد مع عشقه للفيلة انتهت في إيطاليا بعد أن وجد نفسه بعيدًا عن أطفاله في المغرب فأحب أن يستقر معهم ويعود للعمل في النجارة وصناعة الخشب.