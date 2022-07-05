صعود لـ 1800 ريال.. عمالة وافدة تتلاعب في أسعار الأضاحي بصبيا

رصدت "سبق"، خلال جولة ميدانية في سوق محافظة صبيا الشعبي، صباح اليوم، تلاعب عمالة وافدة بأسعار الأضاحي واشتغالهم في الاتجار بالمواشي هناك، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه وفق بعض المتسوّقين، إضافة إلى أسباب أخرى، كارتفاع أسعار الشعير والأعلاف، وهو الأمر الذي أسهمت المملكة في التقليل من آثاره بتقديم دعم لمربي الماشية.
وتراوحت أسعار الأضاحي المطابقة للشروط الشرعية والمواصفات التي يقبل عليها المضحون ما بين 1300 و1800 ريال، في ارتفاعٍ ملحوظٍ بهذا السوق.
ويمتهن كثير من العمالة الوافدة من جنسيات عربية الاتجار بالمواشي في المحافظة وسط مطالبات بالتأكّد من أهليتهم ونظامية أعمالهم في الأسواق الشعبية بمختلف محافظات وأسواق المنطقة.