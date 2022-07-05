صعود لـ 1800 ريال.. عمالة وافدة تتلاعب في أسعار الأضاحي بصبيا

رصدت "سبق"، خلال جولة ميدانية في سوق محافظة صبيا الشعبي، صباح اليوم، تلاعب عمالة وافدة بأسعار الأضاحي واشتغالهم في الاتجار بالمواشي هناك، ما تسبّب في ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل مبالغ فيه وفق بعض المتسوّقين، إضافة إلى أسباب أخرى، كارتفاع أسعار الشعير والأعلاف، وهو الأمر الذي أسهمت المملكة في التقليل من آثاره بتقديم دعم لمربي الماشية.