صفعة من السفير الفرنسي لـ"إرهاب الحوثي".. يصل جدة وهذا ما كتب

وصل سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي؛ إلى جدة؛ عقب الهجمات الإرهابية، مشيراً إلى أن حضوره تضامني، ومنوهّاً إلى أن جدة بها ٢٠٠٠ مواطن فرنسي.
وقال "لودوفيك بوي"؛ عبر حسابه على "تويتر": "وصلنا بالسلامة إلى #جدة، الحمد لله، شكراً للخطوط السعودية على الرحلة الطيبة والممتعة".
وكان السفير الفرنسي قد غرّد قُبيل وصوله إلى جدة، وكتب يقول: "مساء الخير من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.. في طريقي إلى #جدّة مع "الخطوط السعودية، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المدينة ومنشآت مدنية وإستراتيجية، تضامناً مع سكان منطقة جدة، من ضمنهم ٢٠٠٠ مواطن فرنسي".
يُشار إلى أنه وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، السيطرة على حريق خزان النفط الثاني في محطة أرامكو في جدة.
وكانت عمليات الإطفاء قد استمرت السبت؛ لإخماد الحريق الذي اندلع في محطة أرامكو بجدة بفعل مقذوف من ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران؛ وتواجد أكثر من 50 فرقة إطفاء تابعة للمديرية العامة للدفاع المدني؛ فضلاً عن وجود فرق أخرى مساندة من الطيران المدني.