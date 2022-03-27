صفعة من السفير الفرنسي لـ"إرهاب الحوثي".. يصل جدة وهذا ما كتب

وكان السفير الفرنسي قد غرّد قُبيل وصوله إلى جدة، وكتب يقول: "مساء الخير من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.. في طريقي إلى #جدّة مع "الخطوط السعودية، عقب الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت المدينة ومنشآت مدنية وإستراتيجية، تضامناً مع سكان منطقة جدة، من ضمنهم ٢٠٠٠ مواطن فرنسي".