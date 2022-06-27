صفقاته السنوية المتوقعة مليار دولار.. الغرفة الدولية السعودية تتبنى مشروعاً رقمياً دولياً

وافقت منظمة غرفة التجارة الدولية والاتحاد العالمي للغرف التجاري، على مشروع مبادرة غرفة التجارة الدولية السعودية لإنشاء أربع منصاتٍ رقميةٍ دولية تصل صفقاتها السنوية المتوقعة إلى نحو مليار دولار أمريكي سنوياً، وإيراداتها المتوقعة لغرفة التجارة الدولية السعودية ومنظمة غرفة التجارة الدولية السعودية (ICC) نحو ٢٥ مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارة الغرفة وممثل المملكة في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف بن عبدالله التركي، عقب زيارة وفد الغرفة عاصمة المكسيك (مكسيكو سيتي) للمشاركة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي لمنظمة غرفة التجارة الدولية (ICC)، إلى جانب المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإقليمي للأمريكتين والمشاركة في مؤتمر محكمة التحكيم الدولية.
وأوضح "التركي"، أن المنصات الأربع ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة، إضافة إلى اللغة العربية، وستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم قرابة 142 دولة، واستعراض المناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين علاوةً على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى إيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.
من جهته، أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك هيثم المالكي أن دولة المكسيك تربطها علاقة متينة مع المملكة تمتد لأكثر من سبعين عاماً تقريباً.
وأفاد بأن دولة المكسيك من الدول الجاذبة للاستثمار وتتمتع بميز تنافسية عادلة وتوجد بها فرص استثمارية واقتصادية وتجارية، والحكومة المكسيكية توفر جميع الخدمات والتسهيلات والإجراءات التي تتيح بيئة الأعمال الآمنة والمحفزة.
وأعرب عن أمله في تنمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة والمكسيك وزيادة التبادل التجاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بين البلدين.