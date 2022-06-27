صفقاته السنوية المتوقعة مليار دولار.. الغرفة الدولية السعودية تتبنى مشروعاً رقمياً دولياً

وأوضح "التركي"، أن المنصات الأربع ستكون باللغات المعتمدة للمنظمة، إضافة إلى اللغة العربية، وستسهم في نشر سياسات وقوانين واتفاقيات التجارة الدولية، والقوانين التجارية المرتبطة بالدول الأعضاء بالمنظمة البالغ عددهم قرابة 142 دولة، واستعراض المناطق الاقتصادية والفرص الاستثمارية لدول مجموعة العشرين علاوةً على عرض الخدمات اللوجستية للدول الأعضاء بالمنظمة، إضافة إلى إيجاد نقطة وصل بين العرض والطلب للشركات والعملاء لجميع الدول الأعضاء بالمنظمة.