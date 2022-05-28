صندوق الاستثمارات: برنامج "تطوير الخريجين" يُكسب الشباب المهارات العملية

ويشتمل البرنامج على مرحلتين: الأولى هي التدريب الأكاديمي ومدتها أربعة أشهر، وتتضمن تقديم نظريات ومهارات جديدة ومتعددة للخريجين، وتشمل: (محاضرات، واختبارات، وورش عمل، وحلقات نقاش، والعمل على عروض تقديمية واحترافية).