صندوق التنمية الزراعية يُوَقّع عقدًا لتمويل استيراد 51 ألف طن "منتجات زراعية"

وقّع صندوق التنمية الزراعية اليوم، عقدًا مع شركة الخماسية للأعلاف والإنتاج الحيواني، بقيمة 97 مليون ريال لتمويل استيراد 30 ألف طن ذرة صفراء و21 ألف طن فول الصويا.