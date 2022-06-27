صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة مع "الري و"الغطاء النباتي"

رعى وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، توقيعَ مذكرة تفاهم ثلاثية بين كل من صندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للري، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تمويل المشاتل الزراعية باستخدام المياه المجددة من خلال التعاون والتنسيق المشترك في مجال دعم سلاسل الإمداد، التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، والمشاركة في تنفيذ مبادرات التشجير في المملكة فيما يحقق التنمية المستدامة والأهداف المنشودة في هذا المجال وفقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.
ووقّع المذكرةَ مديرُ عام الصندوق منير بن فهد السهلي، ورئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العـبدالقادر.
وتأتي المذكرة لتعزيز ودعم التعاون والمشاركة الفعالة بين القطاعات الحكومية والخاصة، وفي إطار دور صندوق التنمية الزراعية في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتطوير المناطق الريفية، بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للزراعة لعام 2030م، وانطلاقًا من مسؤولية المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في تنمية الغطاء النباتي الطبيعي وزيادة مساحته وحماية تنوعه، والاستفادة القصوى من المياه المجددة عن طريق المؤسسة العامة للري؛ للمحافظة على المياه الجوفية؛ فيما يحقق التعاون الفعال بين الأطراف الثلاثة فيما يخص مبادرة "السعودية الخضراء".
وتشمل مجالات العمل -بحسب المذكرة- تمويل صندوق التنمية الزراعية لمشاريع سلاسل الإمداد بما يحقق مستهدفات السعودية الخضراء وفقًا لاشتراطاته وسياساته الائتمانية في المناطق المحددة؛ بينما يقوم مركز الغطاء النباتي بتحديد أنواع النباتات الملائمة لكل منطقة في عملية إنتاج الشتلات، وتعمل المؤسسة العامة للري حسب سياساتها بإمداد المياه المجددة للمشاتل التي ترغب في التمويل من الصندوق.
وتَضَمنت المذكرة مجالات عدة للتعاون، تشمل إقامة الدورات الفنية في مجال إنتاج النباتات الموصى بها لكل منطقة من مناطق المملكة، والتعاون في إعداد التوصيات الفنية اللازمة في تصميم المشاتل، وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء المشاتل وفق الاشتراطات والمعايير التي يحددها المركز، وتبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث ذات العلاقة بالمشاتل المركزية والأنشطة المتعلقة بها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن معلومات عن المزارع المشاركة في المشاتل المركزية وأي منشآت أو مشاريع أو أفراد مرتبطة بهذا النشاط.