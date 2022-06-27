صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة مع "الري و"الغطاء النباتي"

وتَضَمنت المذكرة مجالات عدة للتعاون، تشمل إقامة الدورات الفنية في مجال إنتاج النباتات الموصى بها لكل منطقة من مناطق المملكة، والتعاون في إعداد التوصيات الفنية اللازمة في تصميم المشاتل، وإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء المشاتل وفق الاشتراطات والمعايير التي يحددها المركز، وتبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث ذات العلاقة بالمشاتل المركزية والأنشطة المتعلقة بها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تتضمن معلومات عن المزارع المشاركة في المشاتل المركزية وأي منشآت أو مشاريع أو أفراد مرتبطة بهذا النشاط.