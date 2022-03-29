صندوق التنمية السياحي يوقّع اتفاقية تعاون مع برنامج "كفالة"

من جانبه قال مدير برنامج ضمان التمويل "كفالة": الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المشتركة لدعم وتنمية القطاع السياحي في المملكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع الصندوق لتطوير منتج كفالات وتمويل منشآت القطاع السياحي بما يتواءم مع أهدافه التنموية، وتشجيع جهات التمويل على تسهيل حصول المنشآت المستهدفة على التمويل اللازم لمواكبة النهضة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة ورؤية 2030.